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Тренер «ПСЖ» Энрике: «Пока стороны не выскажутся, мне нечего сказать о Мбаппе»

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о форварде клуба Килиане Мбаппе.

«Мбаппе? Мне нечего сказать. Пока стороны не выскажутся, я буду хранить молчание. Когда они выскажутся, я тоже выскажусь», — приводит слова Энрике журналист Абделла Булма.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 32 матча, в которых забил 41 мяч и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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