Мбаппе признан лучшим форвардом мира по версии ESPN, Винисиус и Месси в тройке

Сегодня, 08:41
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим форвардом по версии ESPN.
Француз стал лидером рейтинга сильнейших игроков, исполняющих в атаке не только роль наконечника, но и уходящих на фланг, действующих из глубины. Также в списке лучших есть новичок «Интер Майами» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар.
Топ 10:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
2. Винисиус Жуниор («Реал»);
3. Лионель Месси («Интер Майами»);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
5. Антуан Гризманн («Атлетико»);
6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
7. Рафаэл Леау («Милан»);
8. Лаутаро Мартинес («Интер»);
9. Кристофер Нкунку («Челси»);
10. Неймар («ПСЖ»).
5 июля Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что готов продать Мбаппе. Звездный футболист уведомил клуб, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года