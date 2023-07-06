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Сегодня, 08:41

Мбаппе признан лучшим форвардом мира по версии ESPN, Винисиус и Месси в тройке

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим форвардом по версии ESPN.

Француз стал лидером рейтинга сильнейших игроков, исполняющих в атаке не только роль наконечника, но и уходящих на фланг, действующих из глубины. Также в списке лучших есть новичок «Интер Майами» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар.

Топ 10:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

2. Винисиус Жуниор («Реал»);

3. Лионель Месси («Интер Майами»);

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

5. Антуан Гризманн («Атлетико»);

6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

7. Рафаэл Леау («Милан»);

8. Лаутаро Мартинес («Интер»);

9. Кристофер Нкунку («Челси»);

10. Неймар («ПСЖ»).

5 июля Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что готов продать Мбаппе. Звездный футболист уведомил клуб, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года

Килиан Мбаппе. Что ждет Мбаппе: рекордный трансфер в «Реал» или парижский тупик?
Антуан Гризманн
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Кристофер Нкунку
Лионель Месси
Маркус Рэшфорд
Мохамед Салах
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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