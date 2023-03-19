Месси не продлевает контракт с «ПСЖ» из-за непонимания, каким клуб будет в следующем сезоне

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не продлевает контракт с клубом, потому что хочет понять, кто из игроков и персонала останется в клубе после окончания сезона, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, перед потенциальным продлением соглашения 35-летний аргентинец хочет понять, какое будущее у главного тренера парижан Кристофа Гальтье и узнать, кто из игроков покинет клуб.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.