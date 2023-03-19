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Сегодня, 16:45

Месси не продлевает контракт с «ПСЖ» из-за непонимания, каким клуб будет в следующем сезоне

Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не продлевает контракт с клубом, потому что хочет понять, кто из игроков и персонала останется в клубе после окончания сезона, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, перед потенциальным продлением соглашения 35-летний аргентинец хочет понять, какое будущее у главного тренера парижан Кристофа Гальтье и узнать, кто из игроков покинет клуб.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.

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Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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