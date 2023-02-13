Месси выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси обратился с словами поддержки к пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии.

«Это очень тяжелые дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Мое сердце сочувствует им», — написал футболист в соцсетях.

Ранее сообщалось, что футболка аргентинского форварда была выставлена на благотворительный аукцион. Все средства с продажи будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков.

По последним данным число погибших во время землетрясений в Турции увеличилось до 30 тысяч человек. В Сирии погибли 3,5 тысячи человек.