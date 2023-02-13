«ПСЖ» планирует расстаться с Неймаром летом

Руководство «ПСЖ» настроено продать нападающего команды Неймара в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

Летом 2022 года парижане готовы были отпустить звездного бразильца, если им придет крупное предложение. Сам футболист негативно относится к своему уходу.

Также сообщалось, что Неймар и советник команды Луиш Кампуш поссорились после матча 23-го тура лиги 1 против «Монако» (1:3).

31-летний бразилец выступает за парижскую команду с лета 2017 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» в 27 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.