Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:39

Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» — 2023, сообщает Goal.

Издание представило обновленный список кандидатов на самую престижную индивидуальную награду в футболе. В топ-5 также входят форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Реала» Винисиус Жуниор и хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

Топ-20 претендентов за «Золотой мяч» — 2023:

1. Лионель Месси («ПСЖ»),
2. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»),
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»),
4. Винисиус Жуниор («Реал»),
5. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»),
6. Виктор Осимхен («Наполи»),
7. Карим Бензема («Реал»),
8. Хвича Кварацхелия («Наполи»),
9. Роберт Левандовски («Барселона»),
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»),
11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»),
12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
13. Лаутаро Мартинес («Интер»),
14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»),
15. Джуд Беллингем («Боруссия»),
16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»),
17. Букайо Сака («Арсенал»),
18. Каземиро («Манчестер Юнайтед»),
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»),
20. Родриго Гоэс («Реал»).

Бернарду Силва
Бруну Фернандеш
Виктор Осимхен
Винисиус Жуниор
Джек Грилиш
Илкай Гюндоган
Карим Бензема
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Маркус Рэшфорд
Роберт Левандовски
Хвича Кварацхелия
Эрлин Холанн
Футбол
Букайо Сака
Джуд Беллингем
Лаутаро Мартинес
Хулиан Альварес
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Лилля» назвал ложью слова Оздоева о переговорах: «Впервые о нем слышу»