Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» — 2023, сообщает Goal.

Издание представило обновленный список кандидатов на самую престижную индивидуальную награду в футболе. В топ-5 также входят форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Реала» Винисиус Жуниор и хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

Топ-20 претендентов за «Золотой мяч» — 2023:

1. Лионель Месси («ПСЖ»),

2. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»),

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»),

4. Винисиус Жуниор («Реал»),

5. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»),

6. Виктор Осимхен («Наполи»),

7. Карим Бензема («Реал»),

8. Хвича Кварацхелия («Наполи»),

9. Роберт Левандовски («Барселона»),

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»),

11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»),

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

13. Лаутаро Мартинес («Интер»),

14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»),

15. Джуд Беллингем («Боруссия»),

16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»),

17. Букайо Сака («Арсенал»),

18. Каземиро («Манчестер Юнайтед»),

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»),

20. Родриго Гоэс («Реал»).