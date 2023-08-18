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Франция

18 августа, 23:58

«Метц» сыграл вничью с «Марселем»

Виктория Кравченко
Игроки «Метца» и «Марселя».
Фото AFP
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«Метц» и «Марсель» сыграли вничью в матче второго тура чемпионата Франции — 2:2.

У хозяев отметились Чейх Сабали и Жорж Микаутадзе. У гостей отличились Эмран Согло и Витинья.

На 59-й минуте судья удалил игрока «Метца» Абабакара Ло.

После двух туров лиги 1 «Марсель» с 4 очками возглавил турнирную таблицу, «Метц» с 1 баллом расположился на 13-м месте.

В следующем туре, 27 августа, «Метц» сыграет с «Клермоном» , «Марсель» днем ранее встретится с «Брестом».

Франция. Лига 1. 2-й тур
18 авг, 22:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
2:2
Марсель

ФК Марсель
ФК Метц
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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