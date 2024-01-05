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Сегодня, 12:41

«Монако» арендовал защитника «Вест Хэма» Керера с правом выкупа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Тило Керер.
Фото Global Look Press
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«Монако» объявил о подписании защитника «Вест Хэма» Тило Керера.

Монегаски арендовали 27-летнего немца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Монако» заплатит за аренду футболиста 500 тысяч евро, а для полноценного трансфера игрока потребуется потратить 11 миллионов евро.

Керер выступал за «Вест Хэм» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 12 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Монако
Тило Керер
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Защитник «Вест Хэма» Керер близок к переходу в «Монако»