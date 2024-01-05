Защитник «Вест Хэма» Керер близок к переходу в «Монако»

Защитник «Вест Хэма» Тило Керер продолжит карьеру в «Монако», сообщает Sky Germany.

По данным источника, монегаски арендуют 27-летнего немца до конца сезона-2023/24, при этом в соглашении будет прописан пункт, согласно которому клуб будет обязан выкупить футболиста, если он достигнет определенных статистических показателей.

В случае если Керер не достигнет этих показателей, у «Монако» будет необязательное право выкупа игрока за 11 миллионов евро. Клуб заплатит за аренду защитника 500 тысяч евро.

Утверждается, что футболист уже прошел медицинское обследование, официальное объявление о сделке должно состояться в ближайшее время.

Керер выступает за «Вест Хэм» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 12 матчах команды и не отличился результативными действиями.