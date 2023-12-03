«Монако» в большинстве обыграл «Монпелье», Головин отыграл весь матч

«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победный гол на 9-й минуте забил Такуми Минамино. На 90+2-й минуте преимущество хозяев удвоил Виссам Бен-Йеддер.

Гости играли в меньшинстве с 67-й минуты — с поля удалили Кики Куяте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Он получил желтую карточку на 75-й минуте.

«Монако» (27 очков) идет на третьем месте в лиге 1. «Монпелье» (13) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Брест» дома разгромил «Клермон» — 3:0. Дублем за хозяев отметился Ромен Дель Кастильо. Еще один мяч забил Матиас Перейра.

«Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Лорьяном» — 1:01. На гол Тейса Даллинги гости ответили точным ударом Бамба Дьенга.