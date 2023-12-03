Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:55

«Монако» в большинстве обыграл «Монпелье», Головин отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Монако» — «Монпелье».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победный гол на 9-й минуте забил Такуми Минамино. На 90+2-й минуте преимущество хозяев удвоил Виссам Бен-Йеддер.

Гости играли в меньшинстве с 67-й минуты — с поля удалили Кики Куяте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Он получил желтую карточку на 75-й минуте.

«Монако» (27 очков) идет на третьем месте в лиге 1. «Монпелье» (13) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Монпелье

В параллельном матче «Брест» дома разгромил «Клермон» — 3:0. Дублем за хозяев отметился Ромен Дель Кастильо. Еще один мяч забил Матиас Перейра.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
3:0
Клермон Фут

«Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Лорьяном» — 1:01. На гол Тейса Даллинги гости ответили точным ударом Бамба Дьенга.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:1
Лорьян
Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
1
0
Читайте также
Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»
Состоялась жеребьевка Евро-2024
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
В Иркутске подростка убили на автобусной остановке
В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Энрике — о победе над «Гавром»: «ПСЖ» показал, что умеем защищаться»