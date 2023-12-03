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Франция

Сегодня, 21:12

Гол Языджи принес «Лиллю» домашнюю победу над «Метцем», гости не реализовали два пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лилль» на своем поле обыграл «Метц» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победный гол на 45+1-й минуте забил бывший игрок ЦСКА Юсуф Языджи. Четыре минуты спустя преимущество хозяев с пенальти удвоил Джонатан Дэвид.

«Метц» дважды получал право на исполнение пенальти, но оба раза не сумел забить — на 29-й минуте удар с точки не рализовал Симон Элисо, а на 55-й не забил Ламин Камара.

«Лилль» (26 очков) занимает четвертое место в лиге 1. «Метц» (16) идет десятым в турнирной таблице чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 19:05. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:0
Метц

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Лилль
ФК Метц
Юсуф Языджи
0
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