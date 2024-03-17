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17 марта, 21:15

«Монпелье» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«Монпелье» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 17 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP
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«Монпелье» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе«Стад де ла Моссон» в Монпелье, Франция. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Монпелье» — «ПСЖ» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 56 очками. «Монпелье» идет на 13-й строчке в лиге 1 с 27 баллами.

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Футбол
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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