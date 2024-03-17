«Монпелье» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе«Стад де ла Моссон» в Монпелье, Франция. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Монпелье» — «ПСЖ» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».