Мостовой ожидает победы «ПСЖ» в матче чемпионата Франции против «Монако»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результативность нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и поделился ожиданиями от матча парижан против «Монако» в 13-м туре чемпионата Франции-2023/24.

«Считаю Мбаппе особенным футболистом. Килиан — один из тех, кто сможет приблизиться по результативности к достижениям Месси и Роналду. В свои годы выиграл уже столько трофеев. Его феноменальное бомбардирство впечатляет!

Помню забавный случай: в Москве Мбаппе вышел на замену за «Монако» против ЦСКА, и уже тогда я заметил: «Ни фига себе паренек вышел!» За 10 минут до конца матча сделал много результативных действий, а спустя годы стал лучшим нападающим!

Для «Монако» игра с «ПСЖ» будет тяжелой, но матч так просто не отдадут. В прошлом туре монегаски сыграли вничью с «Гавром», так что захотят закрепиться в лидерах чемпионата. Фаворит, естественно, «ПСЖ». Когда в старте Мбаппе, ожидаю счет 2:1», — приводит слова Мостового ODDS.ru.

Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата Франции-2023/24 с 13 голами в 11 матчах.

Игра «ПСЖ» — «Монако» состоится в пятницу, 24 ноября, и начнется в 23.00 (мск).