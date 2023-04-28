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Сегодня, 11:18

Мостовой: «Если Месси вернется, то вся Барселона должна нести его на руках до «Камп Ноу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил возможное возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси в любой ситуации нужен «Барселоне». Я не представлял его уход из «Барсы», но он, к сожалению, состоялся. И если он вернется — это будет здорово. В этой «Барселоне» он будет играть нормально. Игры у них особо нет. Да, чемпионат возьмут, но их все равно лихорадит постоянно.

И Месси нужен «Барселоне», и «Барселона» нужна Месси. Он свое доказал уже давно, величайший игрок. Если он вернется, то вся Барселона его в аэропорту должна встречать. А потом поднять на руки машину, в которой он сидит, и нести на руках до «Камп Ноу», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец покинет «ПСЖ» в конце сезона. Летом этого года у него истекает контракт с клубом. В текущем сезоне Месси провел 36 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005103844_aleksandr_mostovoy_vsya_barselona_doljna_vstrechat_messi_v_aeroportu_a_potom_nesti_mashinu_do_kamp_nou
Александр Мостовой
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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