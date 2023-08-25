В пятницу, 25 августа, «Монако» на выезде сыграет против «Нанта» в матче 3-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Божуар-Луи Фонтено» в городе Нант. Начало — 22:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Нант» — «Монако» в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел две игры и не отметился результативными действиями.

«Монако» с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» располагается на 16-й строчке, пока не набрав очков в чемпионате Франции.

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