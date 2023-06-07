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Месси о времени в «ПСЖ»: «Это были тяжелые два года. Теперь они позади»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий Лионель Месси рассказал об ощущениях после двух сезонов в составе «ПСЖ».

Ранее аргентинец объявил, что подпишет контракт с «Интером Майами».

«Что я чувствую после выступлений за «ПСЖ»? У меня смешанные чувства. По правде говоря, мой первый сезон в клубе был очень тяжелым — по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень и очень хорошо. Мне было комфортно в клубе, в городе. Моей семье было хорошо.

В середине сезона прошел чемпионат мира, и он повлиял на все команды. Впервые такой важный турнир проводился в середине игрового сезона. Это оказало заметное влияние на ход клубного сезона. Я ожидал другого завершения сезона, но в целом это были сложные два года. Теперь они позади», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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