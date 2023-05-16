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Франция

16 мая, 20:56

Гальтье не попал в список на приз лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции

Руслан Минаев
Кристоф Гальтье.
Фото AFP
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Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции.

Среди них нет наставника «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Специалист становился лучшим тренером сезона в лиге 1 в 2019 и 2021 году, когда возглавлял «Лилль».

На награду в этом году претендуют: Паулу Фонсека («Лилль»), Паскаль Гастьен («Клермон»), Франк Эс («Ланс»), Филипп Монтанье («Тулуза»), Игор Тудор («Марсель»).

По итогам прошлого сезона лучшим тренером был признан наставник «Ренна» Брюно Женезьо.

Последним тренером «ПСЖ», который признавался лучшим в лиге 1 по итогам сезона, был Унаи Эмери — в 2018 году.

Игор Тудор
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Паулу Фонсека
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