Навас заявил о желании играть в Лиге чемпионов с «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, играющий в аренде за «Ноттингем», поделился мнением о своем будущем. Летом 2023 года 36-летний футболист вернется в парижский клуб.

«У меня остается один год контракта с «ПСЖ». Если у меня будет возможность вернуться туда и играть, думаю, я вполне способен проявить себя и завоевать с командой Лигу чемпионов. Когда я выступал в «ПСЖ», мы были к этому близки», — цитирует Наваса Canal+ Навас.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в клуб Мексики.

В «ПСЖ» Навас играет с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до 2024-го. Трансферная стоимость голкипера — 5 миллионов евро.