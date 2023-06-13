Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:47

Непомнящий оценил выступление аргентинского форварда Месси за «ПСЖ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о периоде, который форвард Лионель Месси провел в «ПСЖ».

«Посредственные результаты «ПСЖ» в Лиге чемпионов не связаны непосредственно с Месси. Он — выдающийся игрок, и этим все сказано. Не скажу, что он блистал во Франции. Тем более, что переехал он туда, в первую очередь, из-за того, что не получилось остаться в «Барселоне». Возможно поэтому в каких-то матчах он играл без вдохновения на протяжении некоторого периода», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году. В составе парижан он стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. 7 июня 35-летний нападающий объявил, что продолжит карьеру в американском «Интер Майами».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10934567-nepomnyaschij-ocenil-vystuplenie-messi-za-pszh.html
Валерий Непомнящий
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Стамбуле зарезали россиянина после финала Лиги чемпионов
«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе назвал ложью новость о желании перейти в «Реал» этим летом