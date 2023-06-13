Непомнящий оценил выступление аргентинского форварда Месси за «ПСЖ»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о периоде, который форвард Лионель Месси провел в «ПСЖ».

«Посредственные результаты «ПСЖ» в Лиге чемпионов не связаны непосредственно с Месси. Он — выдающийся игрок, и этим все сказано. Не скажу, что он блистал во Франции. Тем более, что переехал он туда, в первую очередь, из-за того, что не получилось остаться в «Барселоне». Возможно поэтому в каких-то матчах он играл без вдохновения на протяжении некоторого периода», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году. В составе парижан он стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. 7 июня 35-летний нападающий объявил, что продолжит карьеру в американском «Интер Майами».