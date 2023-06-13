Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:37

«ПСЖ» близок к покупке корейского полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«ПСЖ» близок к покупке полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, парижане согласовали долгосрочный контракт с 22-летним корейцем, в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр. В данный момент «ПСЖ» осталось лишь уладить финальные детали сделки с «Мальоркой».

Ли Кан Ин выступает за «Мальорку» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Мальорка
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий оценил выступление аргентинского форварда Месси за «ПСЖ»