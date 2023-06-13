«ПСЖ» близок к покупке корейского полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина

«ПСЖ» близок к покупке полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, парижане согласовали долгосрочный контракт с 22-летним корейцем, в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр. В данный момент «ПСЖ» осталось лишь уладить финальные детали сделки с «Мальоркой».

Ли Кан Ин выступает за «Мальорку» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.