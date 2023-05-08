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Сегодня, 20:30

Неймар готов покинуть «ПСЖ», но не хочет переезжать в Саудовскую Аравию. В нем заинтересованы «МЮ» и «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Неймар готов к уходу из команды, сообщает FootMercato.

По информации источника, большой интерес к 31-летнему бразильцу проявляют клубы из Саудовской Аравии, но сам футболист не хочет переезжать в этот чемпионат. По этой причине единственным вариантом для него сейчас является уход в АПЛ, где им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Неймар выступает за парижан с 2017 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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