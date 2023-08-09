Неймар и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ»

Форвард и полузащитник «ПСЖ» Неймар и Марко Верратти не присутствовали на тренировочно м заняти и команды 8 августа, сообщают французские СМИ.

Отмечается, что Неймар на прошлой тренировке травмировал приводящую мышцу. П ричина отсутствия на занятии итальян ского футболиста пока не называется .

Ранее стало известно, что оба футболиста могут покинуть команду в это трансферное окно. Верратти интересуется саудовск ий «Аль-Хилял ь », а Неймар хочет продолжить карьеру в «Барселоне».