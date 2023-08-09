Неймар и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ»

Сегодня, 09:41
Форвард и полузащитник «ПСЖ» Неймар и Марко Верратти не присутствовали на тренировочном занятии команды 8 августа, сообщают французские СМИ.
Отмечается, что Неймар на прошлой тренировке травмировал приводящую мышцу. Причина отсутствия на занятии итальянского футболиста пока не называется.
Ранее стало известно, что оба футболиста могут покинуть команду в это трансферное окно. Верратти интересуется саудовский «Аль-Хиляль», а Неймар хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
В 1-м туре нового сезона чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Лорьяном». Матч состоится 12 августа. Начало — в 22.00 по московскому времени.