Лига 1: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции

Сегодня, 13:00
Чемпионат Франции возвращается к привычному режиму после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. 1-й тур французского чемпионата пройдет с 11 по 13 августа.
Расписание матчей 1-го тура лиги 1
11 августа, пятница
«Ницца» — «Лилль» — начало игры в 22.00
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12 августа, суббота
«Марсель» — «Реймс» — начало игры в 18.00
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«ПСЖ» — «Лорьян» — начало игры в 22.00
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13 августа, воскресенье
«Брест» — «Ланс» — начало игры в 14.00
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«Клермон» — «Монако» — начало игры в 16.00
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«Нант» — «Тулуза» — начало игры в 16.00
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«Монпелье» — «Гавр» — начало игры в 16.00
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«Ренн» — «Метц» — начало игры в 18.05
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«Страсбур» — «Лион» — начало игры в 21.45
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Полный календарь лиги 1 и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».