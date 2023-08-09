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Сегодня, 13:00

Лига 1: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции

Чемпионат Франции по футболу стартует 11 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Чемпионат Франции возвращается к привычному режиму после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. 1-й тур французского чемпионата пройдет с 11 по 13 августа.

Расписание матчей 1-го тура лиги 1

11 августа, пятница

«Ницца» — «Лилль» — начало игры в 22.00
Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

«Марсель» — «Реймс» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция

«ПСЖ» — «Лорьян» — начало игры в 22.00
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

«Брест» — «Ланс» — начало игры в 14.00
Онлайн-трансляция

«Клермон» — «Монако» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция

«Нант» — «Тулуза» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция

«Монпелье» — «Гавр» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция

«Ренн» — «Метц» — начало игры в 18.05
Онлайн-трансляция

«Страсбур» — «Лион» — начало игры в 21.45
Онлайн-трансляция

Полный календарь лиги 1 и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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