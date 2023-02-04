Неймар пропустит второй подряд матч «ПСЖ» из-за мышечного дискомфорта

Сегодня, 13:23
Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит матч 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы», сообщает официальный сайт парижан.
30-летний бразилец продолжает тренироваться по индивидуальной программе из-за мышечного дискомфорта. Футболист должен вернуться в общую группу в начале следующей недели.
По той же причине Неймар пропустил предыдущую игру «ПСЖ» в чемпионате Франции против «Монпелье» (1:3), которая состоялась 1 февраля.
Матч «ПСЖ» — «Тулуза» состоится сегодня, 4 февраля и начнется в 19.00 (мск).
В сезоне-2022/23 Неймар забил 17 голов и сделал 15 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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