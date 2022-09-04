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Франция

4 сентября, 23:43

«Монако» обыграл «Ниццу» с минимальным счетом, Головин был заменен в концовке

Алексей Еремин
ФК «Монако».
Фото Reuters

«Монако» на выезде обыграл «Ниццу» в матче 6-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий команды гостей Бриль Эмболо на 69-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провел 89 минут на поле. Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека вышел на поле на 55-й минуте, заменив игрока «Ниццы» Аарона Рэмзи.

«Монако» одержал вторую победу в чемпионате Франции и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Ницца» идет на 16-й строчке с пятью очками.

Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 21:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:1
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
0
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