«Монако» обыграл «Ниццу» с минимальным счетом, Головин был заменен в концовке

«Монако» на выезде обыграл «Ниццу» в матче 6-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий команды гостей Бриль Эмболо на 69-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провел 89 минут на поле. Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека вышел на поле на 55-й минуте, заменив игрока «Ниццы» Аарона Рэмзи.

«Монако» одержал вторую победу в чемпионате Франции и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Ницца» идет на 16-й строчке с пятью очками.