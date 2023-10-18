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Франция

Сегодня, 13:18

«Ницца» отстранила Аталя за видео в поддержку Палестины

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юсеф Аталь.
Фото AFP
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«Ницца» объявила об отстранении защитника Юсефа Аталя за публикации о конфликте Израиля и Палестины в соцсетях.

Ранее 27-летний алжирец выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео. Мэр Ниццы в соцсетях призвал футболиста принести извинения и пригрозил ему исключением из клуба.

«Руководство «Ниццы» обменялось мнением с Юсефом, как только он вернулся из сборной Алжира. Клуб считает, что игрок признал свою ошибку — быстро удалил публикацию и принес публичные извинения. Тем не менее, учитывая характер опубликованной публикации и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку первые дисциплинарные санкции, предшествующие тем, которые могут принять спортивные и судебные инстанции. В связи с этим Юсеф Аталь отстранен до дальнейшего уведомления», — сказано в заявлении французского клуба.

17 октября «Майнц» отстранил полузащитника Анвара Эль-Гази от игр и тренировок за пост с поддержкой Палестины в соцсетях.

Футбол
ФК Ницца
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