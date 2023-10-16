Агент Головина выразил надежду, что полузащитник сыграет против «Метца»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

Футболист приехал в расположение сборной России, но пропустил товарищеский матч против Камеруна (1:0) из-за мышечной травмы. Хавбек также пропустит вторую игру национальной команды против Кении, которая пройдет в понедельник, 16 октября.

«Александр Головин сейчас в расположении «Монако» и восстанавливается от травмы. Ему сейчас намного лучше. Надеемся, что он сыграет в предстоящем туре чемпионата Франции против «Метца», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 27-летний Головин провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Монако» проведет матч против «Метца» 22 октября.