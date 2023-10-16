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Сегодня, 18:41

Агент Головина выразил надежду, что полузащитник сыграет против «Метца»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото AFP
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

Футболист приехал в расположение сборной России, но пропустил товарищеский матч против Камеруна (1:0) из-за мышечной травмы. Хавбек также пропустит вторую игру национальной команды против Кении, которая пройдет в понедельник, 16 октября.

«Александр Головин сейчас в расположении «Монако» и восстанавливается от травмы. Ему сейчас намного лучше. Надеемся, что он сыграет в предстоящем туре чемпионата Франции против «Метца», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 27-летний Головин провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Монако» проведет матч против «Метца» 22 октября.

Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Метц
ФК Монако
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