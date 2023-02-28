Обвиняемый в домогательствах глава Федерации футбола Франции Ле Гре подал в отставку

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре подал в отставку, сообщает AFP.

По данным источника, спортивный чиновник, который временно отстранен от должности, объявил о своем решении на заседании исполнительного комитета во вторник, 28 февраля.

Ле Гре подвергся критике после продления контракта с главным тренером национальной команды Франции Дидье Дешамом и своих высказываний в адрес Зинедина Зидана.

Прокуратура Парижа также начала расследование в отношении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF.

Ле Гре занимал свой пост с июня 2011 года. Его полномочия должны были закончиться в 2024 года. С 2005 по 2011 год чиновник занимать пост вице-президента FFF.