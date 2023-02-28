Во Франции считают, что «Монако» не сможет продать Головина больше чем за 25 миллионов евро

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» высказался о продлении контракта полузащитника «Монако» Александра Головина до 2026 года.

«Головин стал очень важным игроком для «Монако». Его продление, безусловно, показывает, что «Монако» делает выбор между молодыми игроками с большим потенциалом, которых они попытаются продать за большие деньги, как только рыночные условия будут подходящими (как Бадиашиле в «Челси» в последнее время), и более опытными игроками для поддержки, как Головин. Им тоже нужно немного стабильности, чтобы выигрывать трофеи. «Монако» будет очень трудно продать Головина дороже, чем его купили, за 25 миллионов евро, потому что он уже не молод, ему 26 лет, он часто травмировался, мы редко видим его в еврокубках и совсем не видим в международных матчах с Россией, так что они могли бы сохранить его как человека для сопровождения более молодых и более доходных игроков!» — сказал Леклер «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.