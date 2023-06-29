Патрик Виейра может стать тренером «Страсбурга»

Бывший полузащитник «Челси» и нынешний тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра может возглавить «Страсбург», сообщает L'Equipe.

Несмотря на то что французский клуб смог сохранить место в лиге 1, Фредерик Антонетти по обоюдному согласию сторон ушел из команды.

Сообщается, что главные кандидаты для «Страсбурга» — Виейра, Филипп Монтанье и Карел Герартс.

Новое руководство «Страсбурга» нацелено на улучшение результатов клуба. Они ищут тренера, который сможет соответствовать этим более высоким амбициям.