Патрик Виейра может стать тренером «Страсбурга»

Сегодня, 13:39
Бывший полузащитник «Челси» и нынешний тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра может возглавить «Страсбург», сообщает L'Equipe.
Несмотря на то что французский клуб смог сохранить место в лиге 1, Фредерик Антонетти по обоюдному согласию сторон ушел из команды.
Сообщается, что главные кандидаты для «Страсбурга» — Виейра, Филипп Монтанье и Карел Герартс.
Новое руководство «Страсбурга» нацелено на улучшение результатов клуба. Они ищут тренера, который сможет соответствовать этим более высоким амбициям.