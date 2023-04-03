Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:20

Павар — о своей позиции в сборной Франции: «Я понимаю выбор Дешама»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар высказался о своей позиции в национальной команде.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам использовал игрока на правом фланге обороны. Ранее футболист был недоволен подобным выбором позиции в «Баварии».

«Я понимаю выбор Дешама. Я всегда уважал их, если на то пошло. От сборной Франции не отказываются. Я здесь ради коллектива. Если тренер решит поставить меня правым защитником, я сделаю все возможное», — приводит слова Павара Telefoot.

Команда Дидье Дешама с 6 очками возглавляет группу B отборочного турнира Евро-2024.

Бенжамен Павар
Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Бавария
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блан: «В «ПСЖ» сезон заканчивается с вылетом из Лиги чемпионов»