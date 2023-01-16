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Сегодня, 10:10

Полузащитник «ПСЖ» Витинья: «Мы не ожидали такого результата, неприятный итог»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал поражение от «Ренна» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.

«Неприятный результат для нас. Мы не ожидали такого исхода. «ПСЖ» шел вперед и старался забить, но ничего не получилось. Печальный вечер для нас. Мы должны проанализировать эту неудачу, чтобы такого больше не повторилось. У всех клубов бывают взлеты и падения. Нет повода для беспокойства, мы продолжаем работать», — приводит слова хавбека L'Equipe.

В текущем сезоне 22-летний португалец сыграл за парижскую команду 25 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 47 очков за 19 туров. В следующем матче парижане встретятся с «Реймсом» 29 января, начало — 22.45 мск.

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