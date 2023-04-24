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Сегодня, 17:56

Полузащитник Солер хочет остаться в «ПСЖ»

Мария Гусева
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Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер хочет остаться в парижском клубе, несмотря на непростой сезон, сообщает L'Equipe.

По информации источника, главный тренер парижан Кристоф Гальте остался доволен игрой 26-летнего испанца. Сам футболист счастлив в клубе.

Солер перешел в «ПСЖ» из «Валенсии» 1 сентября 2022 года. Срок его контракта с парижским клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Солер провел за команду 30 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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