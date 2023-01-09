Президент Федерации футбола Франции извинился перед Зинедином Зиданом

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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения французскому тренеру Зинедину Зидану.
«Эти слова не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым он (Зидан) был, и к тренеру, которым он стал», — цитирует Ле Гре агентство Франс Пресс.
9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».
Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.