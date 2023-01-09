Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 13:16

Президент Федерации футбола Франции извинился перед Зинедином Зиданом

Виктория Кравченко
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения французскому тренеру Зинедину Зидану.

«Эти слова не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым он (Зидан) был, и к тренеру, которым он стал», — цитирует Ле Гре агентство Франс Пресс.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

Зинедин Зидан
1
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
Главные скандалы года. Интервью Роналду, братские разборки Погба и издевательства Мартинеса над Мбаппе
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

L'Equipe: Зидан пока не будет отвечать на резкие слова главы Федерации футбола Франции