Президент Федерации футбола Франции: «Возможно, с Бензема команда забила бы меньше голов на ЧМ-2022»

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Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ ответил на вопрос о пропуске нападающим Каримом Бензема чемпионата мира в Катаре.
«Что касается отсутствия Бензема на чемпионате мира, возможно, если бы Карим был в составе, Оливье Жиру гораздо реже появлялся бы на поле, и сборная Франции не забила бы так много голов», — цитирует ле Грэ RMC Sport.
Ранее сообщалось, что Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что главный тренер Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой.
35-летний Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции в понедельник, 19 декабря. Футболист находился в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы.