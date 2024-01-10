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Сегодня, 09:45

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи оценил продажу Верратти в катарский клуб

Виктория Кравченко
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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи прокомментировал продажу полузащитника Марко Веррати в катарский «Аль-Араби». Стоимость трансфера оценивается в 45 млн евро.

«Для меня он был одним из лучших игроков «ПСЖ». Возможно, его подписание было одной из самых качественных инвестиций нашего клуба — мы купили его всего за 11 млн евро, если мне не изменяет память. Марко играл у нас 11 лет, и в каждом сезоне он был одним из лучших. Верратти останется легендой «ПСЖ», — сказал в интервью Le Parisien аль-Хелаифи.

Верратти выступал за «ПСЖ» с июля 2012 года, стал девятикратным чемпионом Франции, шестикратным обладателем Кубка страны. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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