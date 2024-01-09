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Аль-Хелаифи: «ПСЖ» — лучший клуб для Мбаппе. Хочу, чтобы он остался»

Руслан Минаев
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Килиана Мбаппе.

«Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший игрок мира, а «ПСЖ» — лучший клуб для него. Он центр всего», — цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается договориться о переходе Мбаппе. Также издание FootMercato информировало, что «Реал» достиг с французом полного соглашения о трансфере. Однако это опровергли в окружении футболиста.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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