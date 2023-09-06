Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи — об атмосфере после ухода Месси и Неймара: «Команда никогда не была такой сплоченной»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об атмосфере в клубе.

Ранее Неймар заявил, что они вместе с Лионелем Месси пережили «ад» в «ПСЖ». Оба игрока покинули команду в летнее трансферное окно.

«Килиан Мбаппе — невероятный игрок и фантастический человек. Команда «ПСЖ» как на поле, так и за его пределами, никогда не была такой сплоченной. Думаю, это можно было увидеть в прошлые выходные, во время игры с «Лионом» (4:1).

В этом году, в новом цикле «ПСЖ», мы больше сфокусированы на нашем стиле игры, чем на результатах. Если мы сделаем это, результаты будут выглядеть соответственно. У нас фантастический тренер и спортивный директор. Я очень доволен духом, который царит в «ПСЖ», — рассказал Аль-Хелаифи в интервью Record.

«ПСЖ» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции после двух туров, отставая от «Монако» на два очка.