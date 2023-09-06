Сегодня, 19:25
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об атмосфере в клубе.
Ранее Неймар заявил, что они вместе с Лионелем Месси пережили «ад» в «ПСЖ». Оба игрока покинули команду в летнее трансферное окно.
«Килиан Мбаппе — невероятный игрок и фантастический человек. Команда «ПСЖ» как на поле, так и за его пределами, никогда не была такой сплоченной. Думаю, это можно было увидеть в прошлые выходные, во время игры с «Лионом» (4:1).
В этом году, в новом цикле «ПСЖ», мы больше сфокусированы на нашем стиле игры, чем на результатах. Если мы сделаем это, результаты будут выглядеть соответственно. У нас фантастический тренер и спортивный директор. Я очень доволен духом, который царит в «ПСЖ», — рассказал Аль-Хелаифи в интервью Record.
«ПСЖ» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции после двух туров, отставая от «Монако» на два очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|ПСЖ
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
4
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
8
|Ницца
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
10
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
11
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
|17.09
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ланс – Метц
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лион – Гавр
|- : -
|17.09
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|00:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|17.09
|00:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -