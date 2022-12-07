Президент «ПСЖ» объяснил, почему клуб не будет подписывать Криштиану Роналду

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном подписании нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«У Нас есть Месси, Неймар и Мбаппе. Так что очень сложно думать о Роналду при такой конкуренции. Но я желаю ему всего наилучшего. Он по-прежнему потрясающий футболист», — цитирует Аль-Хелаифи La Parisien.

Ранее 37-летний португалец опроверг информацию о договоренности с саудовским клубом «Аль-Наср».

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Роналду. Футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и бывших партнеров.

Таким образом, на чемпионате мира 37-летний игрок является единственным футболистом в статусе свободного агента.