Главный тренер «Аль-Насра» Каштру прокомментировал удаление Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру оценил эпизод с удалением форварда Криштиану Роналду в матче против «Аль-Хиляля» (1:2) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

39-летний португалец получил красную карточку на 86-й минуте. Он оттолкнул соперника от мяча за боковой линией, перед этим выбив мяч из его рук. После удаления Роналду замахнулся кулаком на арбитра.

«Воспользовавшись контактом с Криштиану, соперник пожаловался на удар по лицу. Я видел повтор, и не было никакого прикосновения к лицу игрока. Рефери дал красную карточку, на мой взгляд, из-за театральной выходки соперника», — цитирует Каштру Ge.Globo.

Роналду получил свою первую красную карточку за время выступлений в «Аль-Насре». Португалец играет в Саудовской Аравии с января прошлого года. В текущем сезоне на его счету 36 голов и 12 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.