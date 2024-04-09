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Саудовская Аравия

Сегодня, 12:00

Роналду опять сорвался. Португалец ударил локтем соперника и чуть не врезал судье

Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Криштиану Роналду удалили в матче с «Аль-Хилялем».

Суперкубок Саудовской Аравии. Полуфинал
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» — 2:1 (0:0)
Голы: Аль-Давсари, 61. Малком, 72 — Мане, 90+9
Удаление: Роналду, 86

Португалец снова остался без трофея.

Криштиану Роналду в очередной раз не смог совладать со своими эмоциями: во время полуфинального матча Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» португалец ткнул локтем в лицо соперника, угрожал судье и получил красную карточку.

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Что произошло?

К 86-й минуте «Аль-Наср» проигрывал «Аль-Хилялю» со счетом 0:2. У Роналду в этой игре совсем ничего не получалось, нападающий был зол не только на себя, но и на партнеров по команде. Португалец психовал, понимая, что от него уходит возможность выиграть трофей. Все это вылилось в настоящее шоу.

Защитник «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи подкатился под Криштиану у боковой линии и выбил мяч в аут. Али попытался сразу же взять мяч, но к нему подошел Роналду и ногой выбил его из рук. А затем несколько раз мощно бортанул его выставленным локтем. Аль-Булайхи сразу упал на газон.

Но и это еще не все: после того как Криш увидел перед собой красную, он замахнулся на судью и чуть не ударил его кулаком. А когда покидал поле, то устроил настоящий концерт: демонстративно пожал руку арбитру, показав ему большой палец, и поаплодировал фанатам, скандировавшим в его сторону: «Месси! Месси!»

«Аль-Наср» в итоге забил и без Роналду, но все равно уступил 1:2 и вылетел из Суперкубка. А Криштиану остался без трофея. В активе 39-летнего нападающего до сих пор всего один титул в Саудовской Аравии — клубный Кубок арабских чемпионов.

Криштиану Роналду спорит с судьей
Фото Reuters

Это не первая заруба Роналду и Аль-Булайхи

Роналду и Аль-Булайхи уже встречались в августе — в решающем матче Кубка арабских чемпионов. Тогда защитник был недоволен поведением португальца. Он считал, что Роналду симулировал в одном из эпизодов, а затем обвинил Криштиану в том, что тот вытер рукой вспотевшую спину и приложил ее к его лицу.

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В декабре уже португалец высмеивал падения Аль-Булайхи. Тогда в матче чемпионата Саудовской Аравии они почти подрались. Али чуть не боднул головой Роналду, но тот не поддался на провокации.

Как мы видим сейчас, саудовцу все же удалось вывести Криштиану на эмоции. Впрочем, это далеко не первый раз, когда звездный форвард срывается. Таких историй уже набралось как минимум десять за все время его выступлений за «Аль-Наср».

Криштиану ненавидит проигрывать

После игры главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался об удалении Роналду: «Криштиану — один из самых важных игроков в мире и пример для многих. Но он не привык проигрывать в своей карьере, поэтому естественно, что он теряет голову, когда проигрывает, а также теряет концентрацию в таких матчах».

Луиш Каштру, возглавляющий «Аль-Наср», не согласился с удалением, назвав поведение Аль-Булайхи театральной выходкой: «Я видел повтор, и не было никакого прикосновения к лицу игрока. Рефери дал красную карточку, на мой взгляд, из-за театральной выходки соперника».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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