Президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении и пытках человека

28 февраля, 16:36
Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении и пытках человека, сообщает L'Equipe.
В парижском суде началось следствие, где были назначены трое судей для рассмотрения обвинений в похищении и пытках в адрес президента «ПСЖ», выдвинутых франко-алжирским лоббистом Тайебом Бенабдеррахманом.
Несколько месяцев назад Бенабдеррахман подал иск о том, что в 2020 году в Катаре его несколько дней пытали за то, что у него была компрометирующая информация на Аль-Хелаифи.
По информации французских СМИ, алжирец подал жалобу с гражданским иском, по которому французское законодательство позволяет проводить судебное расследование.