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Франция

28 февраля, 16:36

Президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении и пытках человека

Виталий Косик
Корреспондент
Нассер Аль-Хелаифи.
Фото Reuters
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Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении и пытках человека, сообщает L'Equipe.

В парижском суде началось следствие, где были назначены трое судей для рассмотрения обвинений в похищении и пытках в адрес президента «ПСЖ», выдвинутых франко-алжирским лоббистом Тайебом Бенабдеррахманом.

Несколько месяцев назад Бенабдеррахман подал иск о том, что в 2020 году в Катаре его несколько дней пытали за то, что у него была компрометирующая информация на Аль-Хелаифи.

По информации французских СМИ, алжирец подал жалобу с гражданским иском, по которому французское законодательство позволяет проводить судебное расследование.

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