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Франция

11 декабря, 20:13

«ПСЖ» готов платить Рэшфорду 850 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Иван Шитик
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
Telegram Дзен

«ПСЖ» готов сделать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков на планете, утверждает Daily Mirror.

Парижский клуб готов платить 25-летнему игроку 850 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Маркус Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его соглашение с клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за манкунианцев 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
6
2
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Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
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09.12
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Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
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1/2 финала
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13.12
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Аргентина
Хорватия
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14.12
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Франция
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Матч за 3-е место
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Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
13.12
22:00
Хорватия
П1 1.85 X 3.50 П2 5.00
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.55 X 4.00 П2 7.70
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
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