23 ноября, 18:35
«ПСЖ» готов вложить 500 миллионов евро в реконструкцию домашнего стадиона «Парк де Пренс», сообщает Bloomberg. Вместимость арены в таком случае составит 60 тысяч человек.
Однако руководство французского клуба готово вложиться в строительство только в том случае, если получит полный контроль над стадионом.
Между «ПСЖ» и мэрией Парижа в течение многих лет ведутся переговоры о приобретении «Парк де Пренс», но клуб считает, что запрашиваемая цена непомерно высока.
Приоритет — остаться, но рассматриваются и другие варианты, в том числе «Стад де Франс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования