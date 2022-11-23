Австралиец Киснорбо возглавил «Труа»

23 ноября, 11:04
Австралийский специалист Патрик Киснорбо возглавил «Труа», сообщается на официальном сайте французского клуба.
Соглашение с 41-летним австралийцем рассчитано до лета 2025 года.
Последним клубом Киснорбо был «Мельбурн Сити», который он возглавлял с сентября 2020 года.
«Труа» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования