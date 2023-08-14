«ПСЖ» хочет подписать Сангаре

Полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщил в Twitter журналист Фабрис Хоукинс.

По информации источника, при возможном уходе нападающего Неймара и полузащитника Марко Верратти, парижский клуб хочет подписать Сангаре за 37 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в покупке 25-летнего ивуарийского полузащитника.

В прошлом сезоне Сангаре сыграл 45 матчей за ПСВ во всех турнирах, забив 8 голов. Его действующий контракт с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.