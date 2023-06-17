«ПСЖ» интересуется Осимхеном, но не хочет платить за него 150 миллионов евро

Сегодня, 10:20
Руководство «ПСЖ» планирует усилить линию нападения в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, парижане планируют предпринять попытку покупки нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Неаполитанцы хотят получить с продажи нападающего 150 миллионов евро, что крайне не устраивает «ПСЖ».
Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне 24-летний нигериец забил 25 мячей за 31 матч в чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.