«ПСЖ» интересуется Осимхеном, но не хочет платить за него 150 миллионов евро

Руководство «ПСЖ» планирует усилить линию нападения в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане планируют предпринять попытку покупки нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Неаполитанцы хотят получить с продажи нападающего 150 миллионов евро, что крайне не устраивает «ПСЖ».

Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний нигериец забил 25 мячей за 31 матч в чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.