«ПСЖ» намерен продлить контракт с защитником Кимпембе

Руководство «ПСЖ» сосредоточилось на сохранении в команде защитника Преснеля Кимпембе, сообщает Foot Mercato.

Парижский клуб планирует продлить контракт с 27-летним французом до старта чемпионата мира-2022.

Срок действующего контракта футболиста с парижанами рассчитан до середины 2024 года. За «ПСЖ» Преснель выступает с июля 2015 года.

В нынешнем розыгрыше французского чемпионата Кимпембе провел семь матчей, в которых получил три желтые карточки.