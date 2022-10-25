«ПСЖ» не будет снижать зарплату Месси по новому контракту

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«ПСЖ» ведет переговоры и продлении контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
Аргентинцу будет предложен трудовой договор на два сезона. Отмечается, что «ПСЖ» готов сохранить текущий оклад Лионеля Месси, что повышает шансы клуба на закрытие сделки.
На данный момент он получает 41 миллион евро в год. Отмечается, что часть зарплаты Месси получает часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте.
В действующем контракте Лионеля Месси есть опция продления на сезон, но «ПСЖ» хочет именно подписать новый договор.
Ранее появилась информация, что Месси покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французским клубом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования