«ПСЖ» не будет снижать зарплату Месси по новому контракту

«ПСЖ» ведет переговоры и продлении контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинцу будет предложен трудовой договор на два сезона. Отмечается, что «ПСЖ» готов сохранить текущий оклад Лионеля Месси, что повышает шансы клуба на закрытие сделки.

На данный момент он получает 41 миллион евро в год. Отмечается, что часть зарплаты Месси получает часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте.

В действующем контракте Лионеля Месси есть опция продления на сезон, но «ПСЖ» хочет именно подписать новый договор.

Ранее появилась информация, что Месси покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французским клубом.