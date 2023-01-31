«Ницца» приобрела у «Лорьяна» второго бомбардира нынешнего сезона чемпионата Франции

Сегодня, 16:52
«Ницца» оформила трансфер нападающего «Лорьяна» Терема Моффи, сообщает сайт французского клуба.
«Ницца» взяла 23-летнего нигерийца в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа. Сумма трансфера с учетом всех бонусов может составить 30 миллионов евро.
Контракт игрока сборной Нигерии с «Лорьяном» рассчитан до лета 2024 года.
Форвард в этом сезоне забил 12 голов в чемпионате Франции и делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе (13 голов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования