«Ницца» приобрела у «Лорьяна» второго бомбардира нынешнего сезона чемпионата Франции

«Ницца» оформила трансфер нападающего «Лорьяна» Терема Моффи, сообщает сайт французского клуба.

«Ницца» взяла 23-летнего нигерийца в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа. Сумма трансфера с учетом всех бонусов может составить 30 миллионов евро.

Контракт игрока сборной Нигерии с «Лорьяном» рассчитан до лета 2024 года.

Форвард в этом сезоне забил 12 голов в чемпионате Франции и делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе (13 голов).