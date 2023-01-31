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Франция

Сегодня, 16:52

«Ницца» приобрела у «Лорьяна» второго бомбардира нынешнего сезона чемпионата Франции

Иван Шитик
Корреспондент
Терем Моффи.
Фото ФК «Ницца»
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«Ницца» оформила трансфер нападающего «Лорьяна» Терема Моффи, сообщает сайт французского клуба.

«Ницца» взяла 23-летнего нигерийца в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа. Сумма трансфера с учетом всех бонусов может составить 30 миллионов евро.

Контракт игрока сборной Нигерии с «Лорьяном» рассчитан до лета 2024 года.

Форвард в этом сезоне забил 12 голов в чемпионате Франции и делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе (13 голов).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ФК Ницца
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